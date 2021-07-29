قاعدة التبديلات الخمس مستمرة في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

قرر ​الاتحاد الإيطالي لكرة القدم​، استمرار تطبيق قاعدة الـ5 تبديلات في كل مباراة لكل فريق في الموسم المقبل من ​الكالتشيو​.



وبحسب القرار سيتم السماح بإجراء تغيير سادس في المسابقات التي تستغرق وقتاً إضافياً، مثل كأس إيطاليا، وسيحق للأندية إجراء التبديلات الخمس على ثلاث فترات في المباراة، باستثناء استراحة بين الشوطين، وأربع فترات في الوقت الإضافي.

ومدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى 31 كانون الاول من العام 2022، بسبب الجدول المزدحم جراء تفشي فيروس كورونا.

ولم تلتزم جميع البطولات بقاعدة التبديلات الخمس حيث قرر الدوري الإنكليزي الممتاز الاحتفاظ بثلاثة تبديلات فقط في كل مباراة.