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قاعدة التبديلات الخمس مستمرة في الدوري الايطالي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قاعدة التبديلات الخمس مستمرة في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

قرر ​الاتحاد الإيطالي لكرة القدم​، استمرار تطبيق قاعدة الـ5 تبديلات في كل مباراة لكل فريق في الموسم المقبل من ​الكالتشيو​.

وبحسب القرار سيتم السماح بإجراء تغيير سادس في المسابقات التي تستغرق وقتاً إضافياً، مثل كأس إيطاليا، وسيحق للأندية إجراء التبديلات الخمس على ثلاث فترات في المباراة، باستثناء استراحة بين الشوطين، وأربع فترات في الوقت الإضافي.

ومدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى 31 كانون الاول من العام 2022، بسبب الجدول المزدحم جراء تفشي فيروس .

ولم تلتزم جميع البطولات بقاعدة التبديلات الخمس حيث قرر الدوري الإنكليزي الممتاز الاحتفاظ بثلاثة تبديلات فقط في كل مباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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