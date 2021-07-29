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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة وداع من ميليتاو الى فاران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021
قرر المدافع البرازيلي لنادي ريال مدريد الاسباني ايدير ميليتاو توجيه رسالة وداع الى رافاييل فاران بعد رحيله عن الفريق الملكي نحو مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر ميليتاو عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة له برفقة فاران، وعلق عليها: "لقد كنت رفيقًا عظيمًا، ولقد استمتعنا بأوقات جيدة جدًا معًا، كل التوفيق لك في مانشستر".
يذكر ان فاران فاز بـ 18 لقبًا بقميص ريال مدريد: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس العالم للأندية، 3 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 الدوري الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الاسباني.