رسالة وداع من ميليتاو الى فاران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

قرر المدافع البرازيلي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​ايدير ميليتاو​ توجيه رسالة وداع الى ​رافاييل فاران​ بعد رحيله عن الفريق الملكي نحو ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر ميليتاو عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة له برفقة فاران، وعلق عليها: "لقد كنت رفيقًا عظيمًا، ولقد استمتعنا بأوقات جيدة جدًا معًا، كل التوفيق لك في مانشستر".

يذكر ان فاران فاز بـ 18 لقبًا بقميص ريال مدريد: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس العالم للأندية، 3 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 الدوري الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الاسباني.