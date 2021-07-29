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رسالة وداع من ميليتاو الى فاران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

قرر المدافع البرازيلي لنادي ​​ الاسباني ​ايدير ميليتاو​ توجيه رسالة وداع الى ​رافاييل فاران​ بعد رحيله عن الفريق الملكي نحو ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر ميليتاو عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة له برفقة فاران، وعلق عليها: "لقد كنت رفيقًا عظيمًا، ولقد استمتعنا بأوقات جيدة جدًا معًا، كل التوفيق لك في مانشستر".

يذكر ان فاران فاز بـ 18 لقبًا بقميص ريال مدريد: 4 ، 4 كؤوس العالم للأندية، 3 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 ، 1 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الاسباني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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