مانشستر سيتي يبدأ تحركه لضم غريليش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

بدأ نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي اتصالات مباشرة مع أستون فيلا، للحصول على خدمات نجمه ​جاك غريليش​.



وأشار الصحفي الرياضي فابريزو رومانو إلى أن المفاوضات جارية حالياً للتوصل إلى اتفاق، ويتوقع ألا تستغرق وقتاً طويلاً، حيث سيتم اتخاذ القرار في الأيام المقبلة.

وكان أستون فيلا قدّم عقداً جديداً لغريليش، أملاً بالاحتفاظ بخدماته.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه من المقرر أن يضيف مانشستر سيتي 6.8 مليون جنيه إسترليني أخرى إلى خزائنه، عن طريق بيع الصربي إيفان إيليشتش إلى هيلاس فيرونا.

وأضافت: "إذا تم بيع اللاعب، فستكون هذه دفعة أخرى كبيرة لهم، حيث يتطلعون إلى التعاقد مع هاري كاين وغريليش هذا الصيف".