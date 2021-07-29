اولمبياد طوكيو: كندا والصين بالعلامة الكاملة وسقوط الارجنتين بكرة الطائرة الشاطئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

تابع الثنائي الكندي المكون من سارة بافان ومليسا هومانا-باريديس مشواره بدون خسارة في منافسات ​الكرة الطائرة الشاطئية​ في ​أولمبياد طوكيو​ بالفوز على الفريق السويسري المؤلف من أنوك فيرجي-ديبري وجوانا هايدريش 21-13 و24-22 ليتأهل إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة الأولى.



من جهته واصل الثنائي الصيني الذي يضم، وانغ فان وتشاو شيني، انتصاراته ليتأهل للدور عينه بفوزه على الثنائي الأرجنتيني آنا جاياي وفرناندا بيريرا 21-14 و21-13.

وحلّت البرازيل ثانية خلف الصين، بعد فوز أغاثا بدنارزوك وزميلتها إدواردا سانتوس على الثنائي الكندي المؤلف من هيذر بانسلي وبراندي ويلكرسون 21-18 و21-18.

كما تغلب الثنائي الأميركي الذي يضم كيلي كلايس وسارة سبونسيل على الثنائي الكيني 21-8 و21-6.

ولدى الرجال، فاز البرازيلي ألفارو فيليو، وزميله أليسون سيروتي على الثنائي الهولندي المكون من ألكسندر برور وروبرت ميوسن ليترافق الفريقين إلى الدور المقبل.

وحقق التشيكي أوندريه بيروشيتش وزميله ديفيد انتصارهما الأول في البطولة على الثنائي المكسيكي بنتيجة 17-21 و12-16 و16-14.