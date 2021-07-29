إقالة دافور سوكر من رئاسة الاتحاد الكرواتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

قرر ​الإتحاد الكرواتي لكرة القدم​ إقالة رئيسه والمهاجم الدولي السابق ​دافور سوكر​ من منصبه وعيّن المرشح الوحيد المدير التنفيذي ماريان كوستيتش خلفاً له.



وأقيل سوكر قبل انتهاء مدة ولايته في كانون الأول المقبل، بمبادرة من اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي التي دعت إلى اجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من العام الحالي.

وعلّق سوكر الذي يشغل منصبه منذ عام 2012 على قرار الاقالة "أنا سعيد لأني كنت جزءاً من أكبر النجاحات في كرة القدم الكرواتية كلاعب وكرئيس للاتحاد الكرواتي لكرة القدم".