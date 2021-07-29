تمثال تكريماً لإنجازات فيرغسون في اسكتلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

قرر نادي ​أبردين​ الاسكتلندي وضع تمثال للمدرب السابق ​أليكس فيرغسون​ خارج استاد بيتودري، في لفتة تكريمية لنجاحه مع الفريق.



وحصد الفريق مع السير 3 ألقاب للدوري و4 للكأس ولقب واحد لكأس أوروبا، علماً أنه قاد أبردين بين عامي 1978 إلى 1986.

وسيتم نحت تمثال برونزي لصورة فيرغسون أثناء احتفاله بفوز أبردين بلقب الدوري الاسكتلندي في العام 1980.

وأشار فيرغسون تعليقاً على التكريم "يسعدني ويشرفني هذا التكريم من نادي أبردين، قضيت فترة رائعة لا تنسى من مسيرتي التدريبية".

وأضاف "أنا سعيد بشكل خاص بالصورة التي اختارها النادي، ليؤسس التمثال عليها وباختيار النحات الذي كان عمله الأخير نابضاً بالحياة بشكل لا يصدق، لا أستطيع الانتظار لرؤيته".