الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على أسوان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا ومحمد شريف وبواليا ، فيما سجل أيمانويل إيجبتور هدف أسوان.

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة ، ويُقلص الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 3 نقاط وبذلك "يهز" الأهلي قمة الدوري تحت أقدام الزمالك ، فيما تحمد رصيد أسوان عند 25 نقطة ويبقي في المركز السادس عشر.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: على لطفى ، رامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ، ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا ومحمد شريف.

فيما خاض أسوان مباراة اليوم ، بتشكيل ، مكوّن من: "عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".

بدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ بهدف التسجيل المُبكر وضغط عن طريق أفشة والشحات وكهربا..بعد مرور 15 دقيقة تقريباً من السيطرة الأهلأوية ، ظهر أسوان فى المباراة وبدأ يفرض نفسه على المباراة وتجرأ من طريقته الدفاعية.

سدد عبد العزيز موسى كرة قوية فى الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم ، وأنقذ على لطفى كرة خطرة بعدما تقمص دور الليبرو وأبعد كرة عن مرماه.

ورغم هجوم أسوان ونشاطه الواضح إلا أن الأهلى نجح فى تسجيل هدف عكس سير المباراة وجاء عن طريق كهربا فى الدقيقة 22 إلى أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من حسين الشحات.

وسدد أشرف مجدى لاعب أسوان كرة رأسية مرت بجوار القائم ، وواصل أسوان جرأته الهجومية قبل أن يلغى محمد عادل حكم المباراة هدفاً سجله أسوان بداعى التسلل.

وطالب لاعبى الأهلى بإحتساب ضربة جزاء لهم للخشونة مع كهربا لكن الحكم رفض الأمتثال لطلب لاعبى الأهلى ،ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة ، ويتواصل الأداء المتبادل بين ألفريقين ،

وحاول الأهلى تسجيل هدف ثانى كما حأول أسوان تسجيل هدف التعادل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلى بهدف كهربا.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من الأهلي كما كانت بداية الشوط الأول ، ونال محمد أسامة لاعب أسوان بطاقة صفراء للخشونة.

واصل الأهلي الضغط بُغية إحراز هدف ثانً وكان له ما أراد عن طريق الهداف محمد شريف الذي أستغل تمريرة رائعة من المُتخصص على معلول من ناحية الشمال سجل منها شريف بقدمه في شباك عمر رضوان حارس أسوان مُعلناً الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 67.

ودفع موسيماني بالكونغولي والتر بواليا في الدقيقة 69 بدلاً من كهربا ، وخرج محمد شريف وشارك أجاي بدلاً منه كما شارك محمود وحيد بدلاً من علي معلول.

وشارك سعد سمير بدلا من أيمن أشرف كما شارك محمود متولي بدلاً من أفشة ليعود متولي بعد غياب فترة طويلة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الدقائق الأخيرة شهدت نشاط من أسوان وسجل هدفاً بعدما استغل أيمانويل أيجبتور "دربكة" أمام على لطفي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 87.

وأهدر علي لطفي هدف مُحقق لأسوان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ،قبل أن يُضيف بواليا هدف الأهلي الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.