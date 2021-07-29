شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يعود للمشاركة مع الأهلى أمام أسوان بعد غياب 346 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاراك محمود متولى مدافع فريق الاهلى بديلا فى تشكيلة الفريق الاحمر أمام أسوان بالدقيقة 80 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز بعد غياب 346 يوم .

فلقد شهدت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وأسوان فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى فى اللقاء الذى أقيم فى 17 أغسطس 2020 بالجولة العشرين للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى، وخلال هذه المباراة تعرض محمود متولى مدافع المارد الاحمر للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب عن الملاعب فترة طويلة قبل أن يعود ويتعافى ويتواجد فى قائمة المارد الاحمر بحثاً عن فرصة العودة للتشكيلة الاساسية مرة أخرى.

ويخوض الاهلى بقيادة الجنوب أفريقيى بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى "عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".