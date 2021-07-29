شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى بـ16 هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد محمد شريف، مهاجم الأهلي، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم، بتسجيله الهدف الثانى للأهلى في شباك أسوان، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وكان شريف يتساوى قبل هذا الهدف مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا برصيد 15 هدف قبل أن يصل شريف إلى هدفه رقم 16 بالهدف الذى سجله في شباك أسوان ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف.

وبدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ بهدف التسجيل المُبكر وضغط عن طريق أفشة والشحات وكهربا بعد مرور 15 دقيقة تقريباً من السيطرة الأهلأوية ، ظهر أسوان فى المباراة وبدأ يفرض نفسه على المباراة وتجرأ من طريقته الدفاعية، سدد عبد العزيز موسى كرة قوية فى الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم ، وأنقذ على لطفى كرة خطرة بعدما تقمص دور الليبرو وأبعد كرة عن مرماه.