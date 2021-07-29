شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى بـ16 هدف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انفرد محمد شريف، مهاجم الأهلي، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم، بتسجيله الهدف الثانى للأهلى في شباك أسوان، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وكان شريف يتساوى قبل هذا الهدف مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا برصيد 15 هدف قبل أن يصل شريف إلى هدفه رقم 16 بالهدف الذى سجله في شباك أسوان ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف.
وبدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ بهدف التسجيل المُبكر وضغط عن طريق أفشة والشحات وكهربا بعد مرور 15 دقيقة تقريباً من السيطرة الأهلأوية ، ظهر أسوان فى المباراة وبدأ يفرض نفسه على المباراة وتجرأ من طريقته الدفاعية، سدد عبد العزيز موسى كرة قوية فى الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم ، وأنقذ على لطفى كرة خطرة بعدما تقمص دور الليبرو وأبعد كرة عن مرماه.
ورغم هجوم أسوان ونشاطه الواضح إلا أن الأهلى نجح فى تسجيل هدف عكس سير المباراة وجاء عن طريق كهربا فى الدقيقة 22 إلى أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من حسين الشحات وسدد أشرف مجدى لاعب أسوان كرة رأسية مرت بجوار القائم ، وواصل أسوان جرأته الهجومية قبل أن يلغى محمد عادل حكم المباراة هدفاً سجله أسوان بداعى التسلل.
وطالب لاعبى الأهلى، بإحتساب ضربة جزاء لهم للخشونة مع كهربا لكن الحكم رفض الأمتثال لطلب لاعبى الأهلى ،ونال ياسر أبراهيم بطاقة صفراء للخشونة ، ويتواصل الأداء المتبادل بين الفريقين ،وحاول الأهلى تسجيل هدف ثانى كما حاول أسوان تسجيل هدف التعادل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلى بهدف كهربا، قبل أن ينجح محمد شريف فى تسجيل الهدف الثانى للأهلى في الشوط الثانى ويصبح رصيده من الأهداف 16 هدف.