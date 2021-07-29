شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلى ودياً بهدف مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش الفوز على البنك الاهلى بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز هدف اللقاء الوحيد عمرو مرعى مهاجم فريق طلائع الجيش بمرمى البنك الاهلى .

ويستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الأربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.

ومن جانبه يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، أن فكرة إقامة دوري المجموعتين في الموسم الجديد، هو أمر مرفوض تماماً ولا يحقق العدالة الكروية ويؤثر على قوة المسابقة، وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لإذاعة أون سبورت: لا أوافق على دوري المجموعتين، وهذا الأمر عرض علينا الموسم الماضي، ولكن العدالة في الدوري هي مباريات الذهاب والإياب ومن حقي أن أواجه كل الفرق، قد أقع في مجموعة غير متكافئة، عندما تكون العدالة كاملة تكون كل النتائج على حق.

أَضاف: لعبت دوري المجموعتين في سنة من السنين، وكان من المفترض هبوط خمس فرق في ذلك الموسم، وكان دوري متراجع على المستوى الفني في موسم 2013، أنت تختصر الوقت ولكن المسابقة تكون ضعيفة وعودة هذا الطرح أمر مرفوض.

وعن تطور مستوى الطلائع قال بسيوني: الناس كلها راهنت على فشل طلائع الجيش هذا الموسم بعد خسارته 18 نقطة، ولكننا غيرنا كل المفاهيم والطلائع أصبح من الفرق التي تخشى جميع الفرق مواجهته.