الامارات | اتحاد غرب آسيا والاتحاد الإماراتي يتفقان على موعد جديد لبطولة الرجال العاشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد غرب آسيا والاتحاد الإماراتي يتفقان على موعد جديد لبطولة الرجال العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم المستجدات المتعلقة بكافة مواعيد الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية للوصول إلى صيغة توافقية حول موعد إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال المقررة تحت ضيافة الاتحاد الإماراتي.

وعقد السالم والظاهري اجتماعاً تنسيقياً 26 الجاري، تم خلاله مراجعة جميع الاستحقاقات التي تم إعادة برمجتها في ضوء العودة التدريجية لكرة القدم على كافة المستويات، بعد توقفات وتأجيلات إجبارية فرضتها جائحة كورونا. وفي ظل ذلك، اتفق اتحاد غرب آسيا والاتحاد الإماراتي على تحديد موعد جديد للبطولة لتقام خلال الفترة الواقعة من 20 مارس ولغاية 2 أبريل 2023، وذلك بعد العرض على الاتحادات الوطنية. وتم الأخذ بعين الاهتمام عند تحديد الموعد الجديد للبطولة، العديد من الاعتبارات وعلى رأسها التزامات وارتباطات الاتحادات الأهلية بالبطولات القادمة.

وراعى الموعد الجديد المزيد من الارتباطات للمنتخبات الوطنية في الإقليم على المستويين الدولي والقاري، وخصوصاً مشاركة العديد منها في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، الذي تقام مبارياته اعتباراً من سبتمبر المقبل، ولغاية مارس 2022، إضافة إلى الملحق الذي سيقام في يونيو 2022، إلى جانب التزام عدد كبير من المنتخبات في الإقليم بالظهور في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا - الصين 2023.

وفي الوقت ذاته يتيح الموعد المجال أمام منتخبات الإقليم لاستثمار بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للإعداد والتحضير بالتزامن مع المنافسة بذات الوقت، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا. كما ستسهم الفترة الزمنية من الآن لغاية موعد البطولة، بإنجاز الترتيبات الإدارية واللوجستية على أعلى مستوى وتحديداً في ما يرتبط بتسويقها وترويجها بصورة توازي قيمتها الفنية والتاريخية.

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