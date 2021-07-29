الامارات | كارفخال يمدد عقده مع ريال مدريد لفترة طويلة

شكرا لقرائتكم خبر عن كارفخال يمدد عقده مع ريال مدريد لفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم اليوم تمديد عقد مدافعه الدولي داني كارفخال، حيث سيبقى في صفوف النادي الملكي حتّى عام 2025. وأفاد وصيف بطل الدوري الموسم المنصرم في بيان "وقّع دانييل كارفخال على تمديد عقده مع ريال مدريد، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس" وسيبقى "مرتبطاً بالنادي حتّى 30 يونيو 2025".

وتدرج كارفخال (29 عاماً) في الفئات العمرية في نادي العاصمة مدريد بدءا من عام 2002، قبل أن ينضم إلى الفريق الرديف. وبعد تجربة في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن في موسم 2012-2013، عاد لاعب الرواق الايمن إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في عام 2013 وساهم في احراز "لوس بلانكوس" للعديد من الألقاب، منها لقب الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا أربع مرات. وغاب كارفخال عن 37 مباراة في الموسم المنصرم بسبب الاصابات وفيروس كورونا.

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