شكرا لقرائتكم خبر الأندية المديونة تخاطر بتوقيع العقود العالية بلا كفاءة مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسابق عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا على إبرام صفقات قوية، مستهدفة أسماء بارزة عالميا وأوروبيا، في إشارة واضحة إلى أن الدوري السعودي للموسم القادم سيكون على مستوى عال من الإثارة والندية في المنافسة بين الأندية.

ولم تمنع شهادة الكفاءة المالية أندية الاتحاد والنصر والأهلي من التعاقد مع أجانب ذوي قيمة فنية ومالية عالية، على الرغم من تصدرها القائمة التي أعلنتها لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة في 10 يونيو الماضي، حيث جاء الاتحاد على رأس القائمة بـ 140 مليون ريال، ثم حل النصر ثانيا بـ 130 مليونا بينما جاء الأهلي ثالثا بـ124 مليون ريال.

وكان الاتحاد أعلن عن تعاقده مع البرازيلي إيغور كورنادو، ولا زال النادي يبحث عن مهاجم أجنبي لتعزيز الشق الهجومي للفريق قبل انتهاء الفترة الصيفية.

فيما وقعت إدارة النصر مع أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر إضافة إلى المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري، كما استعاد لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد انتهاء إعارته لشباب أهلي دبي الإماراتي.

في حين أنهت إدارة الأهلي عدة صفقات أجنبية حيث كان المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا أول صفقات النادي الغربي الصيفية قبل التعاقد مع مواطنه باولينهو جونيور لاعب برشلونة السابق.

وتسعى الإدارة لإنهاء صفقتين أجنبيتين قبل نهاية فترة الانتقالات.

من جهة أخرى حصلت أندية الهلال والاتفاق وضمك على شهادة الكفاءة المالية منضمين لأندية الفيصلي والفتح وأبها وهي الأندية الثلاثة التي لم تسجل عليها التزامات مالية متأخرة.

يشار إلى أن لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، أعلنت أن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وصلت إلى 627 مليون ريال سعودي، مبينة أن النادي الذي يستوفي الالتزامات سيحصل على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس 2021.

ما هي الكفاءة المالية؟

• لائحة اعتمدها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك في ديسمبر 2020.

• تمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها.

الالتزامات تتمثل في:

• مرتبات الموظفين وجميع العاملين في النادي.

• مستحقات اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى.

الهدف من الكفاءة المالية:

حماية الأندية من القضايا الخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»

ميركاتو الأندية الـ3 المديونة:







الاتحاد



الديون: 140 مليون ريال

الصفقات: البرازيلي إيغور كورنادو







النصر



الديون: 130 مليون ريال

الصفقات: البرازيلي أندرسون تاليسكا

الكاميروني فينسنت أبوبكر

الأرجنتيني راميرو فونيس موري

الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف







الأهلي



الديون: 124 مليون ريال

الصفقات: البرازيلي دانكلير بيريرا

البرازيلي باولينهو جونيور