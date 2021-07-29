امرأة تنهي علاقة جيوفينكو بالهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي الهلال إلى اتفاق نهائي مع محترف الفريق الكروي الإيطالي سباستيان جيوفينكو الملقب بـ(النملة الذرية)، بإنهاء عقده الاحترافي بالتراضي قبل نهاية عقده الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، حيث توصل الجانبان إلى تسوية مالية بينهما بعد أن أبلغ اللاعب قبل نهاية الموسم الماضي برغبته بالرحيل، فيما أسهم مع الهلال في تحقيق بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انضمامه موسم 2019 قادما من تورنتو الكندي ومنحه كامل الحرية للانتقال لأي ناد يرغب الانضمام إليه.

ودفعت ظروف اللاعب الأسرية ورغبة زوجته برحيله من الملاعب السعودية والانتقال للقارة الأوروبية لاستكمال احترافه الكروي قبل بلوغه عامه الـ 35 في تعجيله بتوقيع المخالصة النهائية مع اللاعب إلى جانب تلقي سباستيان جيوفينكو رسالة خطية مؤثرة من ابنه الذي يقيم بإيطاليا برغبته في البقاء بجواره الذي عانى قبل أشهر من فيروس كورونا والتي نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء نصها «أبي العزيز، أفضل يوم بالنسبة إلي هو اليوم الذي أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، وأن أقضي أيام الإجازة معك ونأكل سويا، أحبك».

وسيخوض سباستيان جيوفينكو تجربة احترافية مع باوك اليوناني بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بإبرام العقد الاحترافي بـ 2 مليون يورو للموسم بناء على طلب الروماني رازفان لوشيسكو الذي حققه مع البطولة الأسيوية الأخيرة للهلال.

من ناحية ثانية تحاول الإدارة الهلالية التوصل إلى حل مرض مع المحترف الأرجنتيني لوسيانو فييتو لفك الارتباط وتوقيع المخالصة المالية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن اشترط اللاعب الحصول على كامل عقده الاحترافي الذي ينتهي بنهاية موسم 2023. وسط تقدم في المفاوضات مع مسؤولي ويست بروميتش لشراء عقد البرازيلي ماثيوس بيريرا.

على صعيد آخر يخوض الفريق الكروي الأول اليوم تجربته الثالثة في معسكره بالنمسا أمام فريق هيرتا برلين الألماني، ومن المنتظر أن تشهد التجربة مشاركة الثنائي البيروفي أندريه كارليو والكولومبي جستافو كويلار بعد انضمامهما لمعسكر الفريق، إثر تمتعهما بإجازتهما السنوية بعد فراغهما من بطولة كوبا أمريكا.