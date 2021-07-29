الاتحاد يسعى لتجديد عقد غروهي قبل دخوله الفترة الحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بات حارس مرمى الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مارسيلو غروهي قريبا من فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده الاحترافي مع النادي الغربي الذي يمثله حاليا بصفة أساسية.

ووضعت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي ملف تجديد عقد الحارس البرازيلي أولوية، وتبحث عن فتحه مع اللاعب ووكيله بهدف الوصول لصيغة اتفاق، مع رغبة الإدارة الاتحادية في التجديد لمدة موسمين، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع غروهي في يناير 2019 قادما من نادي غريميو البرازيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم عانى في بدايته مع الفريق بسبب إصابة متكررة في ذات الموضع مما غيبه ذلك عن كثير من اللقاءات لفريقه في بداية فترة التعاقد معه.

وبدأت مسيرة غروهي عام 2004 مع نادي غريميو البرازيلي، ثم استمر معه لفترة 14عاما، و كان الحارس الأساس في بطولات فريقه القارية مثل ليبرتادوريس، وكأس العالم للأندية.

كما قدم نفسه بصورة مميزة مع فريق الاتحاد لا سيما خلال الموسم الماضي، حيث كان مساهما مع فريقه لتحقيق المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري والوصول لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والعودة للمشاركة مجددا في كأس آسيا للأندية المحترفة.

مارسيلو غروهي مع الاتحاد الموسم الماضي:

مباريات ....... (29) أساسي

شباك نظيفة................. 6

التصديات................. 106

أهداف استقبلها........... 29

فريق الأسبوع................ 4

تشتيت....................... 20

التمريرات الناجحة...... 540

دقة التمريرات........... 72%

التقييم العام............ 7.11