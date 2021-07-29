شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد المصري يقرر تأجيل الدوري والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات بطولة الدوري المحلي، على أن يتم إعلان جدول جديد الأحد المقبل. وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد أقر بتأجيل مباريات الدوري والكأس اعتبارا من أول أغسطس المقبل. ويأتي تأجيل مسابقة الدوري المصري، في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية من مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد المصري يقرر تأجيل الدوري والكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.