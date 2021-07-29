الأمريكي دريسل يسجل رقما قياسيا في 100 م حرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطم الأمريكي كايليب دريسل، الرقم الأولمبي وأحرز ذهبية سباق 100 م سباحة حرة أمس، رافعا رصيده في أولمبياد طوكيو إلى ذهبيتين بعد تتويجه في التتابع أربع مرات 100 م حرة. وسجل دريسل البالغ 24 عاما، 47.02 ثانية، متفوقا بفارق ضئيل بلغ 6 بالمئة من الثانية عن حامل اللقب الأسترالي كايل تشالمرز، فيما حل الروسي كليمنت كوليسنيكوف ثالثا، بفارق 42 بالمئة من الثانية.



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