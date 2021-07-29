الارشيف / اخبار الرياضه

الأمريكي دريسل يسجل رقما قياسيا في 100 م حرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الأمريكي دريسل يسجل رقما قياسيا في 100 م حرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - حطم الأمريكي كايليب دريسل، الرقم الأولمبي وأحرز ذهبية سباق 100 م سباحة حرة أمس، رافعا رصيده في أولمبياد طوكيو إلى ذهبيتين بعد تتويجه في التتابع أربع مرات 100 م حرة.

وسجل دريسل البالغ 24 عاما، 47.02 ثانية، متفوقا بفارق ضئيل بلغ 6 بالمئة من الثانية عن حامل اللقب الأسترالي كايل تشالمرز، فيما حل الروسي كليمنت كوليسنيكوف ثالثا، بفارق 42 بالمئة من الثانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمريكي دريسل يسجل رقما قياسيا في 100 م حرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا