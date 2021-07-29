بوعريش يحطم رقمه الشخصي ويودع طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع لاعب المنتخب السعودي للسباحة يوسف بوعريش، منافسات سباحة 100 فراشة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن حطم رقمه الشخصي. وسجل بوعريش زمنا وقدره 56.29 ثانية في منافسات دور الـ32 من السباق والذي أقيم أمس، لكنه لم يستطع تسجيل الزمن الكافي للتأهل للدور التالي ويودع بذلك الدورة. من جهته انتقل لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا لنهائي سباق التجديف (D)، لتحديد المراكز من 19-24. وحل رضا بالمركز السادس في نصف نهائي سباق التجديف للمرحلة (C/D) والذي جرى صباح أمس.

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