شكرا لقرائتكم خبر إيجابية يتيمة في مشاركة الأولمبي في طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم الخروج المر والمبكر من دور المجموعات حقق المنتخب السعودي الأولمبي إيجابية لم يحققها خلال مشاركاته السابقة.

وتنحصر الإيجابية اليتيمة في القوة الهجومية، حيث استطاع الأخضر تسجيل أربعة أهداف وهي أكبر حصيلة له في جميع مشاركاته، إضافة إلى تسجيله في المباريات الثلاث التي شارك بها في دور المجموعات.

ففي المباراة الأولى أمام ساحل العاج خسر الأخضر (2-1) سجل الهدف الوحيد سالم الدوسري، فيما الثانية أمام ألمانيا والتي خسرها (3-2) سجل سامي النجعي الهدفين.

وفي المباراة الثالثة أمام البرازيل والتي خسرها (3-1) سجل عبدالإله العمري الهدف اليتيم.

وكان الأخضر في مشاركته الأولى في لوس أنجلوس 1984 قد خسر من البرازيل (3-1) ومن ثم خسر من المنتخب المغربي (1-0) وخسر مباراته الثالثة أمام ألمانيا (الغربية) بنتيجة كبيرة (6-0).

وفي مشاركته الثانية في أولمبياد أتلانتا 1996م لعب 3 مباريات، حيث خسر أمام إسبانيا (1-0) وأمام أستراليا (2-1)، وأمام فرنسا (3-1).

الأخضر في مشاركته الأولى في لوس أنجلوس 1984

خسر من البرازيل (3-1)

خسر من المنتخب المغربي (1-0)

خسر مباراته الثالثة أمام ألمانيا (الغربية) (6-0).

في مشاركته الثانية في أولمبياد أتلانتا 1996م

خسر أمام إسبانيا (1-0)

خسر أمام أستراليا (2-1)

خسر أمام فرنسا (3-1)