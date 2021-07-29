«الموعد.. التشكيل.. طاقم التحكيم.. القنوات الناقلة».. شوبير يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان.. تغييرات بالدفاع والهجوم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، في واحدة من مؤجلات الجولة الـ 17، ويسعى فيها كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، حيث يسعى فريق زهرة الصعيد إلى الهروب من منطقة الهبوط، بينما يطارد المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك على صدارة ترتيب الدوري.



وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي، على «راديو أون سبورت إف إم»: «الأهلي يعاني من عدة غيابات، لكن الجنوب أفريقي استقر على التشكيل الذي سيواجه به أسوان الليلة، والأقرب رامي ربيعة لقيادة الجبهة اليمنى، بعد إيقاف محمد هاني».

ربيعة يعوض غياب هاني

وكشف «شوبير» أن تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان يقوده رامي ربيعة، وقد يتكون من:

حارس المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وأمامهما الثلاثي محمود كهربا، ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وأشار أحمد شوبير، إلى أنه قد لا يبدأ محمود كهربا، في تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان، وقد يظهر والتر بواليا في التشكيل، بعدما أحرز هدف الفوز على الإنتاج الحربي في أخر مباراة خاضها الفريق الأحمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

آجايي خارج الصورة

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن النيجيري جونيور آجايي، من الصعب أن يبدأ أساسيا، في مواجهة أسوان الليلة.

يُذكر أن موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز، سيكون في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت مكة المكرمة».

معلق مباراة الأهلي وأسوان، سيكون أحمد شوبير على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان اليوم، يمكن ضبطه على النايل سات، عبر تردد 11861، ومعدل الترميز 27500.