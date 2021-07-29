شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلى القادمة في الدوري للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغيب أيمن أشرف لاعب الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة في بطولة الدوري الممتاز للأيقاف بعدما نال بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسوان المقامة حالياًَ بإستاد بتروسبيورت والمؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي يوم الأثنين المقبل أمام وادي دجلة في الدوري لكن تم تأجيل المباراة وجميع مباريات الدوري والكأس لحين وضوح الرؤية بشأن مشاركة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقامة الحالية.

وتلعب مصر مع البرازيل ظهر السبت المقبل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو وسيُعلن إتحاد الكرة الأحد المقبل جدول الدوري الجديد بالمواعيد بجميع المباريات والمؤجلات.

وسيغيب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري سواء كانت دجلة أم غيرها وهو ما سيتم إعلانه الأحد المقبل وفقاً لنتيجة مباراة مصر والبرازيل المرتقبة.

ودخل الأهلي مباراة أسوان التى أنتهى الشوط الأول منها بتقدم الأهلي بهدف نظيف ولديه ثلاثية لاعبين يمتلكون انذارين ، هم : محمد شريف وعمرو السولية وأيمن أشرف بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى واليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

ويفقد الأهلي في مباراة أسوان الحالية محمد هاني للأيقاف.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الإنتاج، وسيواصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي وحسين الشحات بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.