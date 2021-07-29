شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على أسوان بهدف كهربا فى الشوط الأول.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى وأسوان بإستاد ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبي.

بدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ بهدف التسجيل المُبكر وضغط عن طريق أفشة والشحات وكهربا..بعد مرور 15 دقيقة تقريباً من السيطرة الأهلأوية ، ظهر أسوان فى المباراة وبدأ يفرض نفسه على المباراة وتجرأ من طريقته الدفاعية.

سدد عبد العزيز موسى كرة قوية فى الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم ، وأنقذ على لطفى كرة خطرة بعدما تقمص دور الليبرو وأبعد كرة عن مرماه. ورغم هجوم أسوان ونشاطه الواضح إلا أن الأهلى نجح فى تسجيل هدف عكس سير المباراة وجاء عن طريق كهربا فى الدقيقة 22 إلى أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من حسين الشحات. وسدد أشرف مجدى لاعب أسوان كرة رأسية مرت بجوار القائم ، وواصل أسوان جرأته الهجومية قبل أن يلغى محمد عادل حكم المباراة هدفاً سجله أسوان بداعى التسلل. وطالب لاعبى الأهلى بإحتساب ضربة جزاء لهم للخشونة مع كهربا لكن الحكم رفض الأمتثال لطلب لاعبى الأهلى ،ونال ياسر أبراهيم بطاقة صفراء للخشونة ، ويتواصل الأداء المتبادل بين ألفريقين ، وحأول الأهلى تسجيل هدف ثانى كما حأول أسوان تسجيل هدف التعادل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلى بهدف كهربا.

ويخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: على لطفى ، رامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ، ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا ومحمد شريف.

فيما يخوض أسوان مباراة اليوم ، بتشكيل ، مكوّن من: "عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخ

بدأ الأهلى المباراة بنشاط ملحوظ بهدف التسجيل المُبكر وضغط عن طريق أفشة والشحات وكهربا.

بعد مرور 15 دقيقة تقريباً من السيطرة الأهلأوية ، ظهر أسوان فى المباراة وبدأ يفرض نفسه على المباراة وتجرأ من طريقته الدفاعية.

سدد عبد العزيز موسى كرة قوية فى الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم ، وأنقذ على لطفى كرة خطرة بعدما تقمص دور الليبرو وأبعد كرة عن مرماه.

ورغم هجوم أسوان ونشاطه الواضح إلا أن الأهلى نجح فى تسجيل هدف عكس سير المباراة وجاء عن طريق كهربا فى الدقيقة 22 إلى أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من حسين الشحات.

وسدد أشرف مجدى لاعب أسوان كرة رأسية مرت بجوار القائم ، وواصل أسوان جرأته الهجومية قبل أن يلغى محمد عادل حكم المباراة هدفاً سجله أسوان بداعى التسلل.

وطالب لاعبى الأهلى بإحتساب ضربة جزاء لهم للخشونة مع كهربا لكن الحكم رفض الأمتثال لطلب لاعبى الأهلي.