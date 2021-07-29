شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يحرس مرمى أسوان أمام الأهلى.. وأحمد عبد الظاهر على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لأسوان، تشكيل مواجهة الأهلي، في المباراة التي ستنطلق في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء

تشكيل أسوان كالتالى:"عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".

وجاء على مقاعد بدلاء أسوان:"طلعت الجبلاوي حارس مرمى، محمد خليفة، أحمد عبد الظاهر، السيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، محمد أسامة، عمرو ناصر، أحمد بلية".

ويحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

فيما يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.