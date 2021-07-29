شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يفي بوعده إلى موسيمانى بعد 22 دقيقة من مباراة الأهلى وأسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفى محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي بالوعد الذى قطعه على نفسه أمام بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، بالتسجيل في مباراة اليوم أمام أسوان والتي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، حيث جاء الهدف بعد مرور 22 دقيقة فقط من ضربة البداية.

وكان تلفزيون الخليج 365 قد كشف عن وعد كهربا لموسيماني في الاستديو التحليلي للمباراة الذي يقدمه الزميل أحمد عصام، وبحضور أشرف ممدوح نجم الأهلي السابق قبل بداية المباراة بأن كهربا ومحمد شريف وعدا موسيماني بالتسجيل في مباراة اليوم.

وجاء الهدف من كرة عرضية عن طريق حسين الشحات، حولها كهربا من لمسة واحدة إلى هدف في شباك عمر رضوان حارس مرمى أسوان، وسجل كهربا آخر أهدافه مع الأهلي أمام بيراميدز في أول يوليو الجاري بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

ويخوض الاهلى بقيادة الجنوب أفريقيى بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه.















