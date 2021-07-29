شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعاقد مع نادى بولندى للإشراف على قطاع الناشئين للفلاحين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بتوقيع عقود مع نادي هانتيك البولندي لللاشراف على قطاع الناشئين بالنادي المحلاوي وذلك بحضور السفير البولندي بالقاهرة .

وشهد حفل توقيع قيادة نادي هانتيك البولندي لقطاع الناشئين بالمحلة حضور عمر عبدالله نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف العام علي الكرة بالمحلة بالاضافة لمدربي نادي هانتيك البولندي والدكتور محمد سافوح المدير المالي والاداري لنادي غزل المحلة .

كما قام الوفد البولندي بإهداء تيشرت نادي هانتيك البولندي للمهندس علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وعمر عبدالله نائب رئيس النادي وذلك تقديرا لجهودهم خلال المرحلة الماضية مع الوفد البولندي منذ وصوله لمدينة المحلة امس الاول .

وأبدي السفير البولندي بالقاهرة سعادته بالتوأمة بين نادي غزل المحلة ونادي هانتيك البولندي مؤكدا علي ان نادي هانتيك يتبع للمجينة التي تربي فيها وعاش بها فترات طفولته مشيرا الي انه يتمني ان يمتد التعاون بين الناديين علي جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة .

العباسي يشكر السفير البولندي ووزير قطاع الاعمال .

ووجه العباسي الشكر للسفير البولندي بالقاهرة علي حضوره لمدينة المحلة مؤكدا ان غزل المحلة يعمل تحت الدعم القوي المقدم من المهندس هشام توفيق وزير قطاع الاعمال والذي يقدم دعم كبير لشركة غزل المحلة لكرة القدم منذ لحظة انشائها وذلك بالشكل الذي يضمن استعادة الامجاد التاريخية لنادي غزل المحلة .