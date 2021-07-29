شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يزور ملعب سايتاما غدا ومحاضرة أخيرة قبل مواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الجمعة ملعب سايتاما 2002 الذى يستضيف مباراة السبت المقبل بين الفراعنة ومنتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، حيث سيعاين الفريق أرض الملعب.

ويلقى شوقى غريب المدير الفنى محاضرة فنية أخيرة غدا على اللاعبين بالفيديو لشرح خطة اللعب أمام راقصى السامبا، ونقاط القوة والضعف فى المنافس.

ووصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.

وأدى المنتخب مرانه الأول اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل السبت المقبل، وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام استراليا لتدريب استشفائى بينما خاض باقى اللاعبون مرانا عاديا.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل السبت ، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، واستغرقت رحلة الفريق من مدينة مياجى إلى طوكيو عبر القطار 5 ساعات.