شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يزور ملعب سايتاما غدا ومحاضرة أخيرة قبل مواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يزور منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الجمعة ملعب سايتاما 2002 الذى يستضيف مباراة السبت المقبل بين الفراعنة ومنتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، حيث سيعاين الفريق أرض الملعب.
ويلقى شوقى غريب المدير الفنى محاضرة فنية أخيرة غدا على اللاعبين بالفيديو لشرح خطة اللعب أمام راقصى السامبا، ونقاط القوة والضعف فى المنافس.
ووصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.
وأدى المنتخب مرانه الأول اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل السبت المقبل، وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام استراليا لتدريب استشفائى بينما خاض باقى اللاعبون مرانا عاديا.
وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ليتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى، ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وياسر ريان ورمضان صبحي، لكن دون ترجمة لأهداف، وهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد حجازي وأسامة جلال وكريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق، وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد ريان.