اخبار الرياضه

كهربا يتقدم للأهلى بالهدف الاول فى مرمى أسوان.. فيديو وصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتقدم للأهلى بالهدف الاول فى مرمى أسوان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى بالهدف الاول بمرمى أسوان فى الدقيقة 22 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض الاهلى بقيادة الجنوب أفريقيى بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من  في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى "عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".

 

PSX_20210729_192422
 

PSX_20210729_192514
 

PSX_20210729_192557
 

PSX_20210729_192653
 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا