شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يُكرم قائد "أبها السعودى" بدرع نادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، بمنح كرم برناوي قائد فريق أبها السعودي درع القلعة البيضاء، على هامش مباراة الفريقين الودية المقامة حاليا بالملعب الفرعي باستاد برج العرب.



شيكابالا يكرم قائد أبها



شيكابالا يكرم قائد أبها السعودى

ويخوض الزمالك اللقاء حاليا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وشهد تشكيل الزمالك، الدفع بإسلام جابر في التشكيل الأساسى لتجربته رفقة زيزو وبن شرقى ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي في المباريات الرسمية خاصة إن يوسف أوباما سيغيب عن الزمالك في المباراة المحلية المقبلة للفريق للإيقاف، لذا فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق البدء في مواجهة أبها بإسلام جابر على حسابه ليكون مع شيكابالا من البدائل المتاحة للمشاركة بشكل أساسي في المباراة القادمة للفريق في بطولة الدورى.