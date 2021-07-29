شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام أبها السعودى.. وإسلام جابر بديل "أوباما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذى سيخوض به ودية أبها السعودي المقرر لها مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وشهد تشكيل الزمالك، الدفع بإسلام جابر في التشكيل الأساسى لتجربته رفقة زيزو وبن شرقى ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي في المباريات الرسمية خاصة إن يوسف أوباما سيغيب عن الزمالك في المباراة المحلية المقبلة للفريق للإيقاف، لذا فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق البدء في مواجهة أبها بإسلام جابر على حسابه ليكون مع شيكابالا من البدائل المتاحة للمشاركة بشكل أساسي في المباراة القادمة للفريق في بطولة الدورى.