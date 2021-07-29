شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يصل طوكيو ويخوض مرانه الأول استعدادا للبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.

وأدى المنتخب مرانه الأول اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل السبت المقبل، وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمس أمام استراليا لتدريب استشفائى بينما خاض باقى اللاعبون مرانا عاديا.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، واستغرقت رحلة الفريق من مدينة مياجى إلى طوكيو عبر القطار 5 ساعات.