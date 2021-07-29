شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يصل طوكيو ويخوض مرانه الأول استعدادا للبرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.
وأدى المنتخب مرانه الأول اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل السبت المقبل، وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمس أمام استراليا لتدريب استشفائى بينما خاض باقى اللاعبون مرانا عاديا.
وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ليتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى، ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وياسر ريان ورمضان صبحي، لكن دون ترجمة لأهداف، وهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد حجازي وأسامة جلال وكريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق، وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد ريان.