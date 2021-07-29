شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي يكشف لتلفزيون الخليج 365 حل أزمة جبهة الأهلي اليمنى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق عن غيابات الفريق اليوم أمام أسوان في المباراة التي تجمعهما في تمام السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الدوري الممتاز، وأكد لتلفزيون الخليج 365 مع الزميلين أحمد عصام ومحمد عراقي أن الأزمة الأكبر في تشكيل الأهلي اليوم ستكون مركز الظهير الأيمن لغياب محمد هاني وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

وقال حنفي أن رامي ربيعة هو أفضل من قوم بدور الظهير الأيمن في مباراة اليوم مشيرًا إلى أنه تولى تدريب ربيعة بصفوف ناشئين النادي الأهلي وكان يجيد اللعب في هذا المركز بخلاف مركز الوسط المدافع والمساك.

ويلعب الأهلي مع أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

وفاز فريق الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتها مساء الأحد، باستاد الأهلي بالسلام في الدوري الممتاز ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويدخل فريق الأهلى، بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراة أسوان دون ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.