شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وأسوان بإستاد بتروسبورت فى الدوري المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنطلقت مباراة الأهلي وأسوان بإستاد ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من : علي لطفي ، رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ، ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا و محمد شريف.

فيما يخوض أسوان مباراة اليوم ، بتشكيل ، مكوّن من : "عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه".

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.