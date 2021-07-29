شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعاين أرضية ملعب مباراة الأهلى وأسوان قبل انطلاقها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاين الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، أرضبة ملعب بتروسبورت، قبل انطلاق مباراة الفريق المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، أمام نظيره أسوان، التى تنطلق فى الساعة مساء.



جهاز الأهلى يعاين ملعب المباراة

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، صور للجهاز الفنى بقيادة موسيمانى، خلال معاينة أرضية الملعب، صحبها بتعليق: "الجهاز الفنى لفريقنا يعاين أرض الملعب قبل انطلاق المباراة".





وأعلن الجهاز الفنى للأهلى، تشكيل مواجهة أسوان، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وشهد التشكيل الدفع برامى ربيعة فى مركز الظهير الأيمن والإبقاء على المغربى بدر بانون على مقاعد بدلاء الفريق.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: رامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: ديانج وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.





ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.



موسيمانى

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.