شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: طارق حامد بيضرب أكتر ما بيلعب والحكام بتخاف منه وديانج أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق على تصريحات تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق والتي قال فيها أن طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أفضل من أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، وأكد حنفي لتلفزيون الخليج 365 مع الزميلين أحمد عصام ومحمد عراقي أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وأن النجم المالي يتفوق على حامد.

وأوضح هشام حنفي قائلا: "طارق حامد احترمه وأقدره كصديق وألتقيه كثيرًا وأتحدث معه، لكن هناك ملاحظات كثيرة على أدائه أبرزها اعتماده على الضرب أكثر من لعب الكرة، في الوقت الذي يخشاه فيه حكام الدوري ويفلت من الكروت الصفراء والحمراء نتيجة تدخلاته القوية وعنفه أمام المنافسين."

وأضاف قائلا: "ديانج يتفوق على طارق وهو ما يترجم حاليا بعروض الاحتراف التي تصل لنجم الأهلي وأبرزها من جالاتا سراي التركي."

وعن أداء طارق حامد قال حنفي: "تحدثت مع طارق أكثر من مرة وأدائه يحتاج إلى تطوير على مستوى التسديد من خارج المرمى، فهو يحتاج للتركيز في هذا الأمر لزيادة مستواه، بجانب الابتعاد عن الخشونة والعنف ضد المنافسين."

من ناحية أخرى، أكد هشام حنفي أن وسط ملعب الأهلي يعد الأفضل في مصر حاليًا والذي يضم ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومعهم أكرم توفيق، وينضم إليهم طارق حامد كأفضل 5 لاعبين في وسط الملعب بالدوري المصري حاليًا.

وعن غيابات الأهلي أمام أسوان اليوم قال: "بالتأكيد الأهلي لديه العديد من الغيابات لكن كل اللاعبين بالقائمة قادرين على المشاركة وحل أي أزمة غيابات."