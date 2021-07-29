شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية في المقاولون قبل ودية الجونة استعداداً للمصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المقاولون العرب، مرانه المسائي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك استعداداً لمواجهة نظيره الجونة، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين غداً الجمعة، في إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري العام بعد فترة التوقف القائمة بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتعاهد لاعبو المقاولون العرب، على استعادة الروح والأداء الرجولي على أرض الملعب، خلال اللقاء القادم والذى يجمعهم بالنادى المصري، ضمن منافسات الدوري العام، وذلك لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الدوري.

وحذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.