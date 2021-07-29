شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاوضات الأهلي مع جناح سيمبا وسبب تأخر الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب تأخر مسئولي القلعة الحمراء في حسم صفقة التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني، رغم التقدم بعرض مالي جيد للتعاقد مع اللاعب الموزمبيقي وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع جناح أجنبي مميز.

أكد المصدر أن سبب تأخر حسم الصفقة يرجع إلى سببين الأول هو دخول نادي كايزر تشيفز في صراع مع الأهلي لضم جناح سيمبا وتقوم إدارة النادي التنزاني حاليا بدراسة العرضين واختيار الأنسب فيهما لاسيما أن عرض كايزر تشيفز يضمن شقين الأول الحصول على مقابل مالي والثاني هو الحصول على خدمات الزامبي لازاروس كامبولي مهاجم كايزر تشيفز المعروض للبيع لإتمام صفقة ميكيسوني، والسبب الثاني هو أن إدارة سيمبا تننتظر الحصول على موافقة المدرب الفرنسي ديديه جوميز على رحيل ميكيسوني لبطل أوروبا.

وشدد المصدر على أن ميكيسوني يفضل اللعب للأهلى عن الانتقال إلى نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما تقدم كل نادي بعرض مالي للحصول على خدمات اللاعب وإن كان عرض الأهلي الأعلى ماديا، مشيرا إلى أن الأهلي رفع العرض المالي بسبب مزاحمة النادي الجنوب إفريقي له على ضم الجناح الموزمبيقي وتقديم عرض مغري للنادي التنزاني.

وأوضح المصدر أن ميكيسوني خاض تجربة سابقة في جنوب إفريقيا رفقة صن داونز ولعب تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجنوب إفريقي السابق والأهلي الحالي، ولكنه لم يشارك في المباريات قبل أن يرحل عن جنوب إفريقيا، ويطلب موسيماني ضم اللاعب مجددا ولكن هذه المرة للأهلي، ويرغب اللاعب في التدرب مجددا تحت قيادة موسيماني.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مفاوضات القلعة الحمراء مع إدارة نادي سيمبا التنزاني للحصول على خدمات جناح الفريق التنزاني وصلت لمراحل متقدمة في المفاوضات الدائرة بين الطرفين، وقد يتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي رفع عرضه لضم جناح سيمبا في الميركاتو الصيفي المقبل إلى 2 مليون دولار، بعدما رفض النادي التنزاني العروض المالية السابقة التي قدمتها إدارة الأهلي للتعاقد مع الجناح الموزمبيقي.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في التعاقد مع لويس ميكيسوني باعتباره لاعب مهاري ويجيد اللعب في مركزي الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم في الكرة والمهارة في المراوغة واختراق دفاع المنافسين بخلاف السرعات التي يشترطها موسيماني في لاعب الجناح الجديد، وهو ما أبلغ به إدارة الأهلي ودخلت في مفاوضات لضم لاعب سيمبا.

ويعد ميكيسوني الخيار الأول لدى إدارة الأهلي بشأن تدعيمات الصيف، ولكن يتبقى لاعب أجنبي آخر من جنوب إفريقيا يرغب موسيماني في التعاقد معه، إلا أن الأمر يتوقف على موقف اللاعبين الأجانب الحاليين من التسويق، بعدما استقر الرأي على على رحيل الكونغولي والتر بواليا، وقد يتم رحيل لاعب أجنبي آخر سواء اليو ديانج أو جونيور أجايي.