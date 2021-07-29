رسميًا.. "الدحيل" يُعلن تعاقده مع فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت إدارة نادي الدحيل، إتمام إجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي السابق في صفوف الزمالك فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي القطري، عبر البيان الرسمي الصادر عنه اليوم الخميس، إلى أن التوقيع مع فرجاني ساسي جاء بعقد احتراف لثلاثة لمواسم قادمة في صفقة انتقال حر.

وكان فرجاني ساسي، قد قدّم الشكر لجماهير الزمالك على الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء ووصفها بأنها الأفضل في حياته الكروية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقًا لبنود تعاقده، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا