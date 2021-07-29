مباشر.. هيرتا برلين وليفربول.. صلاح أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة هيرتا برلين الألماني، وليفربول الإنجليزي، وديا استعدادا للموسم الجديد.
ويبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا، حيث جاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كاومين كيلير
الدفاع: ترنت أرنولد، وكوناتي، وماتيب، وكوستاس تسيميكاس
الوسط: ميلنر، ونابي كيتا، وهارفي إليوت
الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، ومينامينو
ويتواجد على مقاعد البدلاء 18 لاعبا أبرزهم: أدريان، وديفيز، وفان دايك، وجوميز، وتشامبرلين، وجونز، وجوتا، وروبرتسون، وويليامز، وفيليبس.
تابعوا تفاصيل المباراة مع انطلاقها..