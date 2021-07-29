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مباشر.. هيرتا برلين وليفربول.. صلاح أساسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة هيرتا برلين الألماني، وليفربول الإنجليزي، وديا استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا، حيث جاء تشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: ترنت أرنولد، وكوناتي، وماتيب، وكوستاس تسيميكاس

الوسط: ميلنر، ونابي كيتا، وهارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، ومينامينو

ويتواجد على مقاعد البدلاء 18 لاعبا أبرزهم: أدريان، وديفيز، وفان دايك، وجوميز، وتشامبرلين، وجونز، وجوتا، وروبرتسون، وويليامز، وفيليبس.

تابعوا تفاصيل المباراة مع انطلاقها..

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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