مباشر.. هيرتا برلين وليفربول.. صلاح أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة هيرتا برلين الألماني، وليفربول الإنجليزي، وديا استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا، حيث جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: ترنت أرنولد، وكوناتي، وماتيب، وكوستاس تسيميكاس

الوسط: ميلنر، ونابي كيتا، وهارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، ومينامينو

ويتواجد على مقاعد البدلاء 18 لاعبا أبرزهم: أدريان، وديفيز، وفان دايك، وجوميز، وتشامبرلين، وجونز، وجوتا، وروبرتسون، وويليامز، وفيليبس.

تابعوا تفاصيل المباراة مع انطلاقها..