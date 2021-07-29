لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 أسوان.. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرزأحداث مباراة الأهلي ونظيره أسوان ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل أسوان المركز الـ16 بـ25 نقطة.

وجاء تشكيل أسوان للمباراة كالتالي: عمر رضوان، ومحمود شبانة، عبدالعزيز موسى، عمر الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، محمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساه.

وجاءت دكة بدلاء أسوان للمباراة كالتالي: طلعت الجبلاوي، محمد خليفة، أحمد عبدالظاهر، السيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال "تريكة"، محمد أسامة، عمرو ناصر، أحمد بلية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج

وسط الهجوم: حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا

الهجوم: محمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود وحيد، ومحمود متولي، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وبدر بانون، وسعد سمير، ووالتر بواليا، وجونيور أجايي، ومصطفى شوبير.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية سريعة للاعبي الأهلي بمحاولة من محمد مجدي "أفشة" ولكن تسديدته ارتطمت بقدم لاعب أسوان لتصل سهلة في يد عمر رضوان حارس مرمى أسوان قبل أن يسقط عمرو السولية في الدقيقة 4 بعد كرة مشتركة مع لاعب أسوان استدعت نزول الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن يُستأنف اللقاء في الدقيقة 6.

واصل الأهلي سيطرته على الكرة حتى الدقيقة 10 مع تسديدة حسين الشحات من داخل منطقة جزاء أسوان ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 19 أول الكرات الخطرة لأسوان بكرة مرتدة وصلت لعبدالعزيز موسى ولكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى الأهلي ليواصل أسوان خطورته بعرضية حولها أشرف مجدي برأسه ولكن بعيدة عن مرمى علي لطفي في الدقيقة 21 ليرد الأهلي بهدف في الدقيقة 22 سجله لاعبه محمود كهربا بعد كرة طولية وصلته من حسين الشحات.

وشهدت الدقائق التالية لهدف الأهلي محاولات من أسوان لإدارة التعادل فسدد لاعبه كرة في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلى مرمى الأهلي، قبل أن يزود لاعبو الأهلي عن مرماهم في أكثر من عرضية لأسوان قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الأهلي عاد في الدقيقة 35 بهجمة قادها ديانج الذي أرسل عرضية لحسين الشحات الذي مرر لأفشة ولكن تسديدته ارتطمت بدفاع أسوان قبل أن يحصل أسوان على ركلة حرة في الدقيقة 37 من على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها عمرو الحلواني داخل منطقة جزاء الأهلي ليسكنها أسوان هدفًا ولكن الحكم ألغاه بداعِ التسلل.

وأشهر الحكم في الدقيقة 41 البطاقة الصفراء لأيمن أشرف بعدمخالفة ضد لاعب أسوان