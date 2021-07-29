مصدر لمصراوي: المحمدي يُفاضل بين الاستمرار في إنجلترا وعروض خليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:

أفاد مصدر مُقرب من اللاعب أحمد المحمدي، أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية من دوريات الخليج وأوروبا.

وكان المحمدي، ظهير أيمن أستون فيلا، قد أعلن رحيله عن فريقه رسميًا في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن موسم 2020/2021 كان الأخير له مع النادي.

وأشار المصدر المُقرب من المحمدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن اللاعب صاحب 33 عامًا ما زال يُفاضل بين العروض التي تلقاها.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب يشعر بالحيرة بين الموافقة على اللعب في الدرجة الثانية في إنجلترا والعروض القطرية والإماراتية والسعودية التي وصلته.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد ربطت اسم اللاعب المصري الدولي بالانضمام لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.