4 تبديلات في تشكيل الأهلي أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 ببطولة الدوري، والمقررة على ملعب بتروسبورت.

وأجرى موسيماني 4 تبديلات عن آخر مواجهة أمام الإنتاج الحربي، حيث شهد التشكيل دخول ياسر إبراهيم أساسيا بدلا من بدر بانون، ورامي ربيعه بدلا من محمد هاني للإيقاف، إضافة لعودة حسين الشحات، ومحمد شريف للتشكيل الأساسي.

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الهجوم: محمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود وحيد، محمود متولي، حمدي فتحي، مروان محسن، بدر بانون، سعد سمير، والتر بواليا، جونيور أجايي، ومصطفى شوبير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل أسوان المركز الـ16 بـ25 نقطة.