بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وأبويل نيقوسيا في تحضيرات الموسم الجديد يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر وأبويل نيقوسيا القبرصي ضمن مباريات اليوم الخميس 29 يوليو 2021 في تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022/2021. تنطلق مباراة النصر وأبويل في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة النصر الرسمية بموقع الفيديو العالمي يوتيوب. ولعب النصر مباراته التحضيرية الأولى يوم 26 يوليو الجاري أمام فريق أكاديمية بانديف من مقدونيا الشمالية، وانتهت بفوزه بهدفين دون رد سجلهما عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح آدم في الدقيقتين 25 و92. يبدأ المدير الفني لنادي النصر السعودي مانو مينيز أمام الفريق القبرصي بتشكيلة مكونة من نواف العقيدي وأسامة الخلف وعبد الله مادو وعلي لاجاني وعبد الرحمن العبيد وعبد الله الخيبري وبيتروس ماتيوس وماشاريبوف وأندرسون تاليسكا وعبد الرزاق حمد الله فينسينت أبو بكر. النصر 0-0 أبويل نيقوسيا مباراة ودية انتهت شاهد فيديو تسجيلي للمباراة

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