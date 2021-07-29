يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وهيرتا برلين ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2021-22، في إحدى مباريات اليوم الخميس 29 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وهيرتا برلين الودية في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مصر، 21:20 بتوقيت السعودية، 18:20 بتوقيت جرينتش، على ملعب تيفولي الجديد بمدينة انسبروك في النمسا.

تنقل مباراة ليفربول وهيرتا برلين الودية على القناة الرسمية لنادي ليفربول على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث المواجهة، بالإضافة الى قناتي آرينا 5 الكرواتية وسبورت 1 التشيكية على قمر صناعي يوتلسات.

وتعد مواجهة ليفربول لفريق هيرتا برلين الألماني هي الثالثة خلال معسكره الحالي في النمسا، حيث خاض أولى مبارياته يوم 20 يوليو الجاري ولعب الشوط الأول أمام نادي فاكر إنسبروك النمساوي، والشوط الثاني أمام شتوتجارت الألماني.

وخاض الريدز مباراة ودية ثانية أمام ماينز الألماني يوم 23 يوليو الجاري على ملعب داس جولدبيرج بمدينة سالزبورج في النمسا، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بهدف دون مقابل سجله مدافع ماينز “لوكا كيليان” بالخطأ في مرماه.

ويختتم ليفربول مباراته الودية الأخيرة في معسكره الحالي بالنمسا أمام فريق هيرتا برلين الألماني يوم 29 يوليو الجاري، قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواجهة أثلتيك بيلباو وأوساسونا الإسبانيين على ملعب آنفيلد، يوم 8 و9 أغسطس على الترتيب.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.

كان ليفربول قد فشل في التتويج بأي ألقاب في الموسم الماضي حيث خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى رفاق محمد صلاح لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي كما يستهدف الريدز الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-19.

على الجانب الآخر خاض هيرتا برلين الألماني 5 مباريات ودية خلال شهر يوليو الجاري ضمن استعداداته للموسم الجديد، استطاع ان يحقق الفوز في لقائين أمام نيوروبين بنتيجة 7-صفر، وبابلسبيرج بنتيجة 3-1، وتعادل في ثلاث مباريات أمام كلا من (هانوفر 4-4 – سانت بولي 2-2 – وأخيرا أمام لوبيك 1-1).

ويعود هيرتا برلين للمواجهات الرسمية يوم 8 أغسطس المقبل عندما يواجه فريق أس فيه ميبن في الدور الـ32 من كأس ألمانيا، قبل أن يفتتح مبارياته في البوندسليجا على ملعب كولن والمقرر لها يوم 15 أغسطس 2021.