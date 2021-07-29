وزارة الصحة الإسبانية تحدد شروط عودة الجماهير لملاعب الدوري الإسباني

حددت وزارة الصحة الإسبانية المعايير الواجب إتخاذها للسماح بعودة الجماهير إلى ملاعب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

واقترحت الوزارة على المجتمعات المستقلة الموافقة على السعة المسموح بها في مباريات كرة القدم الإسبانية مع الأخذ في الاعتبار معدل الإصابة التراكمي لكل منطقة، وفقًا لـصحيفة “آلباييس”.

ومع تبقي أسبوعين فقط على بداية الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، ما زالت الأندية تنتظر قرار السلطات لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من فتح ملاعبها وتحت أي ظروف.

ولم يتراجع مؤشر خطورة الوباء (Generalitat) في كاتالونيا، وبالتالي لن يسمح للجماهير بالحضور في المباراة بين برشلونة ويوفنتوس في كأس “خوان جامبر” بأكثر من 3000 مشجع، حيث ستقام على ملعب “يوهان كرويف” بالمدينة الرياضية للنادي الكتالوني.

وستكون مجموعة العمل التي شكلتها وزارة الصحة ووزارة الثقافة والرياضة والحكومات الإقليمية مسؤولة عن تحديد ما إذا كان يمكن للجمهور حضور المباريات، والقيود المستمدة من تطور وباء الفيروس التاجي.

وستقرر وزارة الصحة والثقافة والرياضة والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي شروط عودة الجمهور لتحديد معايير الحضور، وسيأخذون في الاعتبار الحوادث المتراكمة في كل منطقة يجب أن تُلعب فيها المباراة، في محاولة لمنع اتخاذ قرارات متباينة بين مناطق الحكم الذاتي.