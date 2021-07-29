الامارات | دبي تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي في نزالات لـ«الفنون القتالية»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي في نزالات لـ«الفنون القتالية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس مجموعة من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة في بطولة فنون قتالية، تقام الساعة السابعة من مساء الغد ضمن منافسات بطولة «سوشيال نوك أوت» الأولى من نوعها التي تنظمها شركة (تي كي فايت نايت)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام في قاعة (كوكاكولا أرينا) بسيتي ووك في دبي.

ويعد من أبرز المشاركين في البطولة نجم اليوتيوب الإماراتي راشد سيف بالحصا الذي يحظى بمتابعة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، اذ سيواجه الفلسطيني أنس الشايب الذي يتابعه أكثر من 2.7 مليون شخص على اليوتيوب، ويشارك كذلك اليوتيوبر الأمريكي آدم صالح مع نجم التيك توك الملاكم السوري وليد شاركس، ويلتقي اليوتيوبر الأمريكي أمير فتوحي مع الملاكم الأمريكي سليم البحر.

كما يشارك في البطولة مجموعة من مغنيي الراب ومن أبرزهم مغني الراب الأمريكي جوزيف أنتونيو المعروف باسم «فات جو»، وكاتب الأغاني والملحن والمغني الهندي جورو رانداوا، والمغني الأمريكي يوليوس دوبوز. ويمكن متابعة منافسات البطولة عبر البث المباشر على موقع (تي كي فايت)، وعلى الحساب الرسمي للبطولة في موقع اليوتيوب. وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن البطولة تعد إضافة جديدة لقائمة الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تقام في دبي على مدار العام، والتي تضم بطولات رياضية تنافسية ومجتمعية وملتقيات ترسخ مكانة الرياضة في الحياة اليومية كما تأتي البطولة منسجمة مع الانتشار الكبير لرياضة الملاكمة في الدولة واستضافة دبي لبطولات مختلفة في الملاكمة، والتي كانت أهمها بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات التي أقيمت في شهر مايو وحظيت بإشادة من الاتحادين الدولي والآسيوية للملاكمة، كما ستستضيف دبي أيضًا بطولة آسيا للشباب للملاكمة خلال شهر أغسطس.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى توفير كل سبل النجاح للفعاليات الرياضية وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تنظيمها، واستقطاب المشاركين من داخل وخارج الدولة بما يساهم في زيادة أعداد الرياضيين ونمو القطاع الرياضي والسياحة الرياضية بشكل عام ودعم منظمي الفعاليات الرياضية.

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