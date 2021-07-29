الامارات | البرازيلي دا سيلفا ينضم إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي دا سيلفا ينضم إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي اليوم من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التعاقد مع اللاعب البرازيلي غوليرمي داسيلفا، حيث سيتم قيده ضمن فئة المقيم. ويلعب دا سيلفا في خط الوسط، ومن المرتقب أن يشكل إضافة إلى تشكيلة الفريق في الموسم المقبل، ويكمل تجربة عدد من المقيمين الذين برزوا بشكل لافت مع الفريق في الموسم الماضي. وكان الفريق قد فاز أخيرا على خورفكان في مباراة ودية بنتيجة هدف لصفر.

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