شكرا لقرائتكم خبر عن شريف يقود هجوم الأهلي أمام أسوان.. وبانون على الدكة وربيعة "ظهير أيمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي، تشكيل مواجهة أسوان، في المباراة التي ستنطلق في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد التشكيل الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن والإبقاء على المغربي بدر بانون على مقاعد بدلاء الفريق.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج، عمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وكهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.