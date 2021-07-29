شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يعلن عدم مشاركته فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بسبب قيود السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن طارق مؤمن بطل العالم السابق، والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة، والمقرر إقامتها أغسطس المقبل، كواحدة من أعرق وأكبر بطولات الاسكواش، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة من قبل انجلترا لعدد من الدول بسبب فيروس كورونا.

وكتب مؤمن عبر حسابه الشخصي على انستجرام: لسوء الحظ بسبب قيود السفر ووجود مصر على القائمة الحمراء للمملكة المتحدة ، كان علي أن أتخذ القرار الصعب بالتغيب عن بطولة بريطانيا المفتوحة هذا العام.

أضاف: إن اختياري للعب في البطولة المقرر إقامتها في السادس عشر من أغسطس يعني أن علي البقاء في الولايات المتحدة حتى ذلك الحين، أو التوجه مباشرة إلى المملكة المتحدة والدخول في الحجر الصحي.

أكمل: ربما تمكنت من القيام بذلك في الماضي لكن أولوياتي تغيرت، غادرت القاهرة في الخامس من يوليو ولا يمكنني ببساطة خسارة شهرين من السنة الأولى لطفلي للعب البطولة.

واختتم: بطولة بريطانيا المفتوحة هي واحدة من أكبر الألقاب التي آمل أن أتمكن من انتزاعها يومًا ما ، لكن في الوقت الحالي ، تأتي العائلة أولاً، يصادف هذا نهاية موسم 2020/2021 وأنا أتطلع بالفعل للمنافسة مرة أخرى في سبتمبر ، أراكم جميعًا في المنافسات المقبلة.

كان طارق مؤمن قد وصل إلى نصف نهائي بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بشيكاغو، قبل أن يخسر أمام علي فرج الذي توج بالبطولة فيما بعد.