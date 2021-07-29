شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات تحسم مصير الأهلى فى رحلة التتويج بالدوري للعام السادس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، وحقق المارد الاحمر فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة،ويسعى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وتفصل 9 مباريات الاهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بأربعة مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والانتاج الحربى"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة فى مشواره بالدوري المصري، وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب وحسم اللقب، فى ظل منافسة شرسة مع الزمالك، وهى مواجهات "أسوان، ووادي دجلة، وسيراميكا".

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الأربعة للوصول إلى 61 نقطة، وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة، ولكن أفضلية الأهداف والمواجهات المباشرة وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر.

ونستعرض مباريات الأهلى المتبقية فى بطولة الدوري ..

الأهلى & أسوان..7 مساء الخميس 29 يوليو

الأهلى & وادى دجلة

الأهلى & سيراميكا

الأهلى & الإسماعيلى

الأهلى & إنبى

الأهلى & طلائع الجيش

الأهلى & المصرى البورسعيدى

الأهلى مع الجونة

الاهلى & اسوان