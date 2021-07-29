شكرا لقرائتكم خبر عن " الشناوى و الأحمر" يخطفان قلوب المصريين فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو و أحمد الأحمر قائد منتخب اليد، فى خطف قلوب المصريين خلال الدورة الأولمبية الحالية فى ظل الأداء القوى والمساهمة فى السير بخطوات مهمة بمشوار الأولمبياد .

محمد الشناوى

إستطاع محمد الشناوى قائد الأهلى وحارس مرمى منتخب مصر الأولمبى مستويات قوية خلال حراسة عرين الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 وساهم بشكل كبير فى تأهل منتخب مصر لدور الثمانية بالأولمبياد بفضل تصدياته الرائعة.

وتصدى الشناوى للعديد من الكرات الخطيرة فى مباريات منتخب مصر الثلاثة بدور المجموعات للأولمبياد خاصة فى مباراة أستراليا التى نجح خلالها في التصدى لـ3 كرات كانت كفيلة بإحراز منتخب الكانجارو لثلاثة أهداف وتبديد حلم المصريين في الصعود لدور الثمانية بالأولمبيادو.

ونال الشناوي تقييم 7.67 / 10 وفقا لما ذكرته شبكة "Sofa Score" العالمية، كأفضل حارس مرمى بين 18 حارسا شاركوا في منافسات الدور المجموعات رفقة 16 منتخبا.

وحصل قائد الأهلى على التقييم الأفضل بين لاعبى مصر في الدورة الأولمبية قبل بدء المراحل الإقصائية، والتى سيواجه فيها منتخب مصر نظيره البرازيلي، فى مباراة مُقرر لها يوم السبت 31 يوليو الجارى، على أرضية ملعب "سايتاما 2002" الشهير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للأولمبياد.

كما حصل الشناوى على التقييم الأفضل بين حراس مرمى المنتخبات الـ16 التى شاركت فى الأولمبياد، بفضل استبساله ودوره المؤثر مع المنتخب الأولمبي ومساهمته في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين ضد إسبانيا وأستراليا واستقبال هدف وحيد خلال المشاركة في دور المجموعات وهو هدف فوز الأرجنتين في الجولة الثانية.

أحمد الأحمر

أما أحمد الأحمر، قائد منتخب اليد، فنجح فى مواصلة إنجازاته الدولية مع منتخب بلاده قبل إعلان الاعتزال الدولى بانتهاء الدورة الأولمبية الحالية، بعدما أصبح الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية فى تاريخ الأولمبياد، بعدما تخطى رقم حسين زكى لاعب الفراعنة السابق الذى كان فى صدارة الهدافين بـ77 هدفا، وذلك بعدما سجل فى مباراة منتخب اليد أمام اليابان التى أقيمت أمس الأربعاء فى أولمبياد طوكيو.